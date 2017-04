Le 20 avril 2011, Juliano Verbard (Petit Lys d'Amour) leader de la secte "Coeur douloureux et immaculé de Marie", est condamné à 9 ans de prison ferme pour avoir enlevé et séquestré le jeune Alexandre Thélahire en juillet et en août 2007. Le garçon avait 12 ans à l'époque des faits. Juliano Verbard voulait en faire son successeur.

Lors de ce procès qui durera deux semaines, 14 personnes ont été condamnées à des peines allant de 9 ans de prison ferme à 3 ans de sursis sur les 15 des adeptes du Petit Lys d'amour appelés à la barre.