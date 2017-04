Voici les titres développés ce jeudi :



- Séquestration mortelle à Sainte-Anne : lorsque l'appât du gain provoque la mort d'un gramoune

- Exposition aux Archives départementales - "La vérité sur La Réunion avant 1946", au temps des maharadjas et des royaumes

- Guyane - Maintien des barrages et journée ville morte jeudi

- Facebook veut lire (et écrire) vos pensées

- Ça s'est passé un 20 avril - 2011 - Juliano Verbard, dit le Petit Lys d'Amour écope de 9 ans de prison pour enlèvement

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil se cache encore

Séquestration mortelle à Sainte-Anne : lorsque l'appât du gain provoque la mort d'un gramoune

Ce mercredi 19 avril 2017, les trois auteurs présumés de la séquestration mortelle du 14 au 15 avril à Sainte-Anne ont été déférés au tribunal de Saint-Denis. Multirécidivistes, ils sont soupçonnés de s'être introduits chez les époux Camalon, des agriculteurs âgés, pour leur dérober de l'argent. Dans leur entreprise, Maxime André dit "Dédé" Camalon est décédé d'une suffocation et d'un arrêt cardiaque après avoir été ligoté et battu. Son épouse a connu le même sort. Les malfaiteurs sont repartis avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une information judiciaire devrait être ouverte à leur encontre pour séquestration ayant entraîné la mort. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

Exposition aux Archives départementales - "La vérité sur La Réunion avant 1946", au temps des maharadjas et des royaumes

Du côté des archives départementales de La Réunion, est retracée la véritable histoire de l'île intense. Avant "le grand dérangement" de la départementalisation de 1946, l'île est un continent, allant de Madagascar à la pointe Sud de l'Inde, en passant par l'Australie. Des maharadjas et des forteresses dessinent le paysage réunionnais, atlas à l'appui. Ce dernier, faisant partie de "l'Incyclopédie du continent réunionnais" invite à l'imaginaire au cours d'une exposition qui sera visible jusqu'au 29 décembre 2017. Les textes d'Emmanuel Kamboo illustrent 50 tableaux et images d'une autre Réunion que l'on appelle ici, le 8e continent.

Guyane - Maintien des barrages et journée ville morte jeudi

Le collectif qui coordonne le mouvement social en Guyane a salué mercredi soir "des avancées significatives" dans le projet d'accord du gouvernement, mais maintient les barrages qui paralysent le territoire jusqu'à la signature d'un texte modifié, appelant à une opération ville morte pour jeudi.

Facebook veut lire (et écrire) vos pensées

Facebook a dévoilé mercredi un projet visant à décoder des pensées directement dans le cerveau et à les transformer en message écrit, sans avoir à parler ou utiliser un clavier.

Ça s'est passé un 20 avril - 2011 - Juliano Verbard, dit le Petit Lys d'Amour écope de 9 ans de prison pour enlèvement

Le 20 avril 2011, Juliano Verbard (Petit Lys d'Amour) leader de la secte "Coeur douloureux et immaculé de Marie", est condamné à 9 ans de prison ferme pour avoir enlevé et séquestré le jeune Alexandre Thélahire en juillet et en août 2007. Le garçon avait 12 ans à l'époque des faits. Juliano Verbard voulait en faire son successeur.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil se cache encore

Toujours pas de grand soleil prévu pour ce jeudi 20 avril 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le temps humide et maussade ce maintient et des averses sont à prévoir. Les températures sont en dessous des normales saisonnières.