Du côté des archives départementales de La Réunion, est retracée la véritable histoire de l'île intense. Avant "le grand dérangement" de la départementalisation de 1946, l'île est un continent, allant de Madagascar à la pointe Sud de l'Inde, en passant par l'Australie. Des maharadjas et des forteresses dessinent le paysage réunionnais, atlas à l'appui. Ce dernier, faisant partie de "l'Incyclopédie du continent réunionnais" invite à l'imaginaire au cours d'une exposition qui sera visible jusqu'au 29 décembre 2017. Les textes d'Emmanuel Kamboo illustrent 50 tableaux et images d'une autre Réunion que l'on appelle ici, le 8e continent.

"Avant 1946, La Réunion était un véritable continent qui s’étendait de Madagascar jusqu’à la pointe Sud de l’Inde jusqu’à l’Australie et dans lequel il y avait, comme dans le reste du monde, des royaumes, des sultanats, des forteresses et des lions sauvages, ou encore des maharadjas... La Réunion a elle aussi droit à tout ça" ironise Emmanuel Kamboo, graphiste et scénographe de métier, qui a écrit cette histoire imaginaire du continent réunionnais spécialement pour l'exposition "Incyclopédie du continent réunionnais - La vérité sur La Réunion avant 1946".

Inspiré des quatre coins du monde, l'auteur, dont les textes habillent une cinquantaine de tableaux, souhaite "faire rêver" les spectateurs. L'exposition compte des images tourisques mélangées aux noms de lieux de La Réunion, qui eux existent bel et bien. "Tout le reste est réaliste, ça s'est passé ailleurs, il s'agit de le mélanger pour que cela soit véridique" explique Emmanuel Kamboo. Les noms des villes et villages sont d'ailleurs la seule chose vraie dans la présentation de ce continent réunionnais aux larges frontières indienocéaniques.

Le tout donne aux spectateurs l'envie d'une randonnée sur le piton des Neiges. D'ailleurs, pour toute informations "l’excursion au Piton-des-Neiges en 6 jours en traîneau japonais tout confort est disponible auprès de l’agence Mallet et Patel au centre international d’affaires du Grand Matarum" nous apprend la catalogue présentant l'exposition. Une balade en pirogue depuis la Grande Chaloupe jusqu'à la "pouponnière" d'une baleine est également possible. "Quelqu'un m'a dit, c'est tellement beau que cela pourrait être vrai" confie l'auteur, à l'imagination sans frontière.

Le vernissage de cette exposition est fixé au 21 avril prochain. Et pour les spectateurs, Emmanuel Kamboo est clair, il faut "qu'ils pensent que La Réunion est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer", au travers d'histoires, qui ici, refont l'Histoire.

