Toujours pas de grand soleil prévu pour ce jeudi 20 avril 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le temps humide et maussade ce maintient et des averses sont à prévoir. Les températures sont en dessous des normales saisonnières. Ci-après, le bulletin complet.

Un temps maussade se maintient dans ce flux humide. Les pluies faibles et intermittentes sont de plus en plus espacées au cours de la matinée. Les éclaircies de fin de matinée favorisent la mise en place d'un régime d'averses dans l'intérieur de l'île pour l'après-midi.

Le ciel atténue de nouveau la lumière du soleil et invite à allumer des lampes d'appoint.

Côté température, c'est l'élément notable, elles sont quasiment toutes inférieures à la normale saisonnière avec cette couverture nuageuse qui limite la montée du mercure.



Le vent de secteur Nord-Ouest est faible à modéré sur la Baie de la Possession et du côté de la Pointe de la Table. Les brises dominent de Saint-Paul à Saint-Joseph.



La mer est peu agitée à agitée par une petite houle de Sud-Ouest.