Les jeudi 13 et vendredi 14 avril se sont déroulées les premières Rencontres de l'Éducation de l'océan Indien. Organisées par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) et la Ligue de l'enseignement, ces deux journées de réflexions et d'échanges ont été consacrées à un sujet qui nous concerne tous : l'éducation. (Photo : Gaël Ayan)

En préambule de ces journées, Philippe Meirieu, professeur des universités, pédagogue et militant de l’éducation populaire a pu au travers d'une conférence qui se tenait mardi 11 à l'Ancien Hôtel de Ville, évoquer cette thématique.

Une conférence qui avait pour titre "Il faut tout un village pour élever un enfant" et qui a permis à une grande partie de la communauté éducative de La Réunion de réfléchir à leurs propres pratiques en la matière.