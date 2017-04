Stupéfaction. Pour la première fois sous la Ve République, un candidat d'extrême-droite se retrouve au second tour de l'élection présidentielle. Face à Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen obtient 16,86% des voix, derrière son adversaire issu du RPR, cumulant 19,88% des votes. Lionel Jospin, ancien premier ministre du président sortant, se retrouve en troisième position. (Photo AFP)

La France sort de cinq ans de cohabitation. Jacques Chirac est alors président de la République et Lionel Jospin, son premier ministre. Pour l'élection présidentielle de 2012, 16 candidats se présentent. Le scrutin présente le plus fort taux d'absention constaté depuis les débuts du suffrage universel, atteingnant 28%, tandis que les deux finalistes ne totalisent pas 50% des voix. Mais les résultats sont là, le président Chirac se retrouve face à Jean-Marie Le Pen pour le second tour.

Au second tour, Jacques Chirac raffle une large victoire avec plus de 82% des voix, face à Jean-Marie Le Pen. Les autres candidats, de tout bord politique avaient appelé à faire barrage au leader du Front national, instaurant ainsi la notion de "vote utile". De son côté, Lionel Jospin présente sa démission et met fin à sa carrière politique.

