Ce vendredi 21 avril 2017, au lendemain de l'attentat sur les Champs-Elysées, un conseil de défense s'est réuni autour de François Hollande à 10h (8h Heure de Métropole). Le premier ministre Bernard Cazeneuve a appelé à l'unité du pays : "rien ne doit entraver (le) moment démocratique" de la présidentielle.

11h421 : Trois membres de l'entourage de l'assaillant sont en garde-à-vue, indique à l'AFP une source proche de l'enquête

11h35 - Depuis l'Elysée, Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a souligné vendredi à l'issue d'un Conseil de défense réuni autour de François Hollande à l'Elysée que "rien ne doit entraver (le) moment démocratique" de la présidentielle avant d'en appeler à "l'unité" du pays, sans annoncer de nouvelles mesures de sécurité.

"Rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental pour notre pays", a déclaré le Premier ministre sur le perron de l'Elysée, en appelant "à l'esprit de responsabilité et à la dignité de chacun" et exhortant à ne pas "céder à la division et encore moins à l'outrance", au lendemain de l'attentat qui a tué un policier sur les Champs-Elysées à Paris.

11h30 - L'homme qui a été signalé par les services belges aux enquêteurs français comme possiblement impliqué dans l'attentat sur les Champs Elysées, s'est rendu de lui-même dans un commissariat d'Anvers. L'homme signalé par les Belges "est-il lié de près ou de loin à ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées? Je ne peux pas vous le dire et en tout cas, il est trop tôt pour le dire, il y a un certain nombre d'informations à vérifier", a déclaré sur Europe 1, Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

🔴 #ChampsElysees L'homme signalé par les services belges s'est présenté dans un commissariat d'Anvers https://t.co/0rUxdGkUA3 pic.twitter.com/jG5vEl2IEN — 20 Minutes (@20Minutes) 21 avril 2017

Pour rappel, ce jeudi 20 avril 2017, un policier a été tué à l'arme automatique et deux autres gravement blessés sur les Champs-Elysées à Paris. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. L'État islamique a rapidement revendiqué l'attentat.

www.ipreunion.com avec l'AFP