BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi :



- Fusillade mortelle à Paris : deux policiers tués, l'assaillant abattu

- Les entreprises prévoient 28 000 recrutement cette année : ouvriers, cuisiniers, surveillants au palmarès des métiers les plus recherchés

- Ça s'est passé un 21 avril - 2002 - Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un ciel toujours chargé

Fusillade mortelle à Paris : un policier tué, deux autres blesséss, l'assaillant abattu

Ce jeudi 20 avril 2017, des coups de feu ont été tirés sur les Champs-Élysées, à Paris. Un homme a tiré à l'arme automatique sur la police, tuant un policier et blessant grièvement blessé. L'assaillant a été abattu. La préfecture de police recommande d'éviter le secteur.

Les entreprises prévoient 28 000 recrutements cette année : ouvriers, cuisiniers, surveillants au palmarès des métiers les plus recherchés

Les entreprises réunionnaises prévoient cette année encore une amélioration de leurs perspectives d'embauche, selon Pôle emploi. 28 000 projets de recrutement ont été comptabilisés par Pôle emploi. Ouvriers, cuisiniers, surveillants ou encore jardiniers comptent parmi les métiers les plus recherchés.

Ça s'est passé un 21 avril - 2002 - Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle

Stupéfaction. Pour la première fois sous la Ve République, un candidat d'extrême-droite se retrouve au second tour de l'élection présidentielle. Face à Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen obtient 16,86% des voix, derrière son adversaire issu du RPR, cumulant 19,88% des votes. Lionel Jospin, ancien premier ministre du président sortant, se retrouve en troisième position.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un ciel toujours chargé

Cela fait plusieurs jours que la grisaille s'est installée sur une bonne partie de l'île, et cela devrait continuer ce vendredi 21 avril 2017. Météo France prévoit une alternance d'éclaircies et d'averses sur le Nord et le Nord-Ouest de l'île, même si le littoral devrait rester au sec.