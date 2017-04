Ce vendredi 21 avril 2017, plusieurs personnes se sont réunies près de la compagnie des eaux de la Cise à Saint-André. Ils revendiquent une meilleure qualité de l'eau : à 10 heures ce matin, la route était barrée devant les locaux. (Photo : Radar 974/Lorenza Perianin)

Le mouvement est initié par le collectif de l'eau de la commune. Ses membres déplorent la mauvaise qualité de l'eau dans plusieurs quartiers de Saint-André, notamment le centre-ville, le Bras des Chevrettes, les Citronniers, le Petit Trou. Ils demandent le remboursement des bouteilles d'eau qu'ils sont contraints d'acheter, la baisse des tarifs des factures ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau. Selon eux, les prix se seraient envolés en 2016, principalement pour ceux abonnés à l'assainissement collectif qui aurait largement augmenté.

Dans plusieurs posts sur Facebook, les Saint-Andréens illustrent leur situation : une eau marronnasse sort du robinet. Une pétition a été mise en ligne sur le site change.org pour réclamer la déduction des factures des restrictions permanentes ou fréquentes de consommation, une révision des tarifs et un engagement de la municipalité dans les travaux de potabilisation le plus rapidement possible. Le document a déjà réuni plus de 200 signatures et devrait ensuite être remis au maire de Saint-André et au directeur de la Cise.

Ce matin, la route près des locaux de la compagnie des eaux a été bloquée par les manifestants.

