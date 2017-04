Cela fait plusieurs jours que la grisaille s'est installée sur une bonne partie de l'île, et cela devrait continuer ce vendredi 21 avril 2017. Météo France prévoit une alternance d'éclaircies et d'averses sur le Nord et le Nord-Ouest de l'île, même si le littoral devrait rester au sec. Voici les prévisions en intégralité.

Cela fait plusieurs jours que la grisaille s'est installée sur une bonne partie de l'île, et cela devrait continuer ce vendredi 21 avril 2017. Météo France prévoit une alternance d'éclaircies et d'averses sur le Nord et le Nord-Ouest de l'île, même si le littoral devrait rester au sec. Voici les prévisions en intégralité.

La matinée débute à nouveau sous un ciel plutôt chargé. Les régions du Nord et du Nord-Ouest voient toujours se succéder éclaircies et passages nuageux accompagnés d'averses. Le reste du littoral est aussi sous un ciel variable, mais devrait rester au sec. L'intérieur de l'île est globalement sous la grisaille, mais là aussi sans précipitations.

L'après-midi, pas de changement notable sur les régions côtières ou alternent nuages et éclaircies. Les passages pluvieux concernent principalement le Nord et le Nord-Ouest, alors que le littoral Sud et Sud-Est bénéficie d'un peu plus de soleil. La couverture nuageuse se renforce dans l'intérieur, et des averses se déclenchent sur le relief.

Le vent reste faible à modéré de Nord-Ouest.

Les températures maximales atteignent 28 à 30°C sur le littoral, 22°C vers les plaines, et autour des 17°C sur les sommets de l'île comme la région du Maïdo ou le volcan.

La mer est localement agitée par une petite houle de Sud-Ouest entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table, et peu agitée ailleurs.