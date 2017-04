L'intersyndicale CGTR-FO-FSU "appelle les salariés, les privés d'emplois et les retraités à participer massivement au défilé du 1er mai au Jardin de l'Etat à partir de 9h30" et présente ses revendications dans une tribune que nous publions ci-après dans son intégralité. (Photo archives : 1er mai 2016)

L'intersyndicale CGTR-FO-FSU "appelle les salariés, les privés d'emplois et les retraités à participer massivement au défilé du 1er mai au Jardin de l'Etat à partir de 9h30" et présente ses revendications dans une tribune que nous publions ci-après dans son intégralité. (Photo archives : 1er mai 2016)

Ce 1er mai 2017 se situe entre les 2 tours de la Présidentielle : c’est un moment privilégié pour que les salariés avec leurs syndicats CGTR, FO, FSU puissent faire valoir leurs revendications et leur attachement aux principes républicains qui s’opposent au racisme et à la xénophobie.

Les politiques d’austérité et de baisse du coût du travail sont économiquement inefficaces, aggravent les inégalités sociales et remettent en cause le droit du travail et le syndicalisme.

Nous exigeons :

- l’abrogation de la loi Travail,

- une vraie politique en faveur de l’emploi décent,

- une augmentation générale des salaires et des minimas sociaux,

- une amélioration des conditions de travail,

- une réduction du temps de travail,

- une Fonction Publique qui a les moyens de ses missions,

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

- la retraite à 60 ans à taux plein...

Les outre-mer subissent des retards structurels, une aggravation de la pauvreté, la profitassion des multinationales.

Les organisations syndicales réaffirment leur solidarité avec les travailleurs Guyanais en lutte. Au-delà des caractéristiques propres à la Guyane, la crise qui y couve révèle que les revendications posées en 2009 (LKP, Cospar) sont restées sans réponse.

Dans ce contexte, l’intersyndicale CGTR, FO, FSU appelle les salariés, les privés d’emplois et les retraités à participer massivement au défilé du 1er mai au Jardin de l’Etat à partir de 9h30.