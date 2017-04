Voici les titres développés ce samedi :



- J-1 avant le premier tour - Dernier tour d'horizon des affiches électorales

- Route du Littoral : il pleut, on bascule !

- Guyane : un accord de fin de conflit signé avec un plan d'urgence de 3 milliards d'euros

- VIDEO - Front de mer de Saint-Denis - Les pétrels de Barau s'en sont allés

- Les ressources en eau de l'île s'améliorent timidement

- Ça s'est passé un 22 avril - 1895 - La commune du Port est née

- Météo : La Réunion se réveille et s'endort sous les nuages

J-1 avant le premier tour - Dernier tour d'horizon des affiches électorales

Ça y est, plus que quelques heures avant le premier tour de la campagne présidentielle. Dans cette course à l'Élysée, 11 candidats se sont affrontés dans un contexte mouvementé. Pour vous, le photographe d'Imaz Press est allé à la chasse aux affiches électorales, placardées un peu partout sur l'île de La Réunion. A travers ces clichés, profitez de ce dernier tour d'horizon des visages de l'élection : certains auront quitté l'arène ce dimanche.

Route du Littoral - Il pleut, on bascule !

Depuis 2 heures du matin ce vendredi 22 avril 2017, la route du Littoral est basculée sur les voies côté mer, suite aux dernière précipitations. Aucune heure de retour à la normale n'est pour le moment indiquée.

Guyane - Un accord de fin de conflit signé avec un plan d'urgence de 3 milliards d'euros

Un accord a été signé vendredi à Cayenne entre le collectif qui pilote depuis plus d'un mois le mouvement social en Guyane, l'Etat et les élus guyanais, mettant un terme aux barrages qui bloquaient le territoire et pénalisait l'économie.

[PHOTOS - VIDEO] Front de mer de Saint-Denis - Les pétrels de Barau s'en sont allés

Sur le front de mer de Saint-Denis ce vendredi 21 avril 2017, la cinquantaine d'élèves des écoles Joinville et Grand Canal de Saint-Denis a pu assister au lâcher de pétrels de Barau, organisé par le Parc National, la mairie de Saint-Denis et la SEOR.

Le déficit se ressent particulièrement sur le nord et l'est - Les ressources en eau de l'île s'améliorent timidement

Ce 19 avril 2017, l'office de l'eau Réunion a publié son observation du mois de mars 2017. Ce bilan fait suite aux pluies de la tempête tropicale Carlos et aux ondées successives sur la période. Le constat évoque une élévation des niveaux des ressources en eau, qui reste encore timide. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous.

Ça s'est passé un 22 avril - 1895 - La commune du Port est née

Autrefois terre déserte, c'est après l'installation des ouvriers qui ont conçu le port que la ville, du même nom, est née un 22 avril, en 1895. Dockers et cheminots créent une ville à la population ouvrière, qui, avec la construction de port de la Pointe des Galets, créé de l'emploi, là ou avant, il n'y avait rien. C'est grâce au chantier des travailleurs de toute l'île viennent s'installer dans la petite ville de l'Ouest, qui ne compte que 1660 hectares de superficie.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La Réunion se réveille et s'endort sous les nuages

Ce vendredi 22 mars 2017, le temps tire plutôt vers la grisaille et devrait durer toute la journée. L'île se réveille et s'endort sur les nuages : les températures restent conformes aux normales saisonnières. Côté vent, quelques rafales sont attendues, notamment sur le littoral ouest.