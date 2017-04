Une dégradation du temps est attendue en cours d'après-midi ce samedi 22 avril 2017. Une vigilance orages a été émise par Météo France à partir de 16 heures aujourd'hui sur les régions nord, ouest et sud de l'île. Des fortes précipitations sont également prévues.

Suite au front froid orageux remontant vers la Réunion depuis le sud-ouest, des orages devraient éclater en cours d'après-midi et en soirée principalement sur les régions nord, ouest et sud. Ils pourront être accompagnés de précipitations localement intenses : le seuil de forte pluie risque d'être atteint, notamment dans l'ouest et le sud.

De fortes et brusques rafales de vent, pouvant atteindre les 80 km/h, voire 90 km/h ainsi qu'une activité électrique temporairement bien marquée sont annoncées par Météo France. La vigilance orages prendra effet à partir de 16 heures. Cette nuit, le temps devrait néanmoins s'améliorer.