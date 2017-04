Ce vendredi 22 mars 2017, le temps tire plutôt vers la grisaille et devrait durer toute la journée. L'île se réveille et s'endort sur les nuages : les températures restent conformes aux normales saisonnières. Côté vent, quelques rafales sont attendues, notamment sur le littoral ouest.

La Réunion se réveille sous les nuages, dans une atmosphère particulièrement instable et humide. Le littoral Nord est arrosé de petites précipitations. Au fil des heures, la couverture nuageuse se maintient avec de rares ondées sur les pentes de l'Est.



En fin d'après-midi un front actif aborde le département par l'Ouest. Il traverse l'île à compter de la fin de journée, mais surtout la nuit suivante. Son passage entraîne de fortes précipitations.



Le vent de secteur Nord est modéré avec des rafales comprises entre 55 et 70 km/h, notamment sur le long du littoral Ouest.





La mer est agitée avec une houle de Sud-Ouest. Un nouveau train de houle de Nord-Ouest voisin de 1m50 aborde l'île entre la Grande Chaloupe et la Pointe au Sel.



Les températures sont conformes aux normales saisonnières, comprises entre 26 et 31 degrés sur le littoral, 17 degrés au volcan et au Maïdo, 26 degrés à Salazie, 22 degrés à Petite France et 24 degrés à Cilaos.