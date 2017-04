Ce jeudi 20 avril 2017, le collège de Montgaillard, le conseil départemental, un éleveur de la coopérative Avipole et un éleveur parrain Volay Péi ont signé une convention. L'objectif, augmenter la fréquence de présentation de la Volay Péi aux menus des marmailles.

"Dans la dynamique des actions Volay Péi entamées en septembre dernier par la filière avicole réunionnaise, une nouvelle Convention sera signée entre un éleveur parrain Volay Péi, Matthieu Liatout éleveur de la Coopérative Avipole, le Collège Montgaillard et le Département. Les actions menées par la filière en partenariat avec les collectivités et les établissements parrainés ont pour objectif d’augmenter la fréquence de présentation de la Volay Péi aux menus des marmailles" explique la filière.

De son côté, l'éleveur parrain s’engage à venir présenter la filière avicole réunionnaise et son métier d’éleveur, puis d’accueillir sur son exploitation les chefs de cuisine et les chefs d’établissements scolaires pour leur présenter le métier d’éleveur et les enjeux de la filière volaille Réunionnaise.

Les premières conventions signées avec le Département et la Région en septembre dernier avaient initié la dynamique : le Collège Montgaillard est le premier établissement de 2017 à intégrer la démarche et à être parrainée par un éleveur Volay Péi, ramenant le nombre d’établissement parrainés à 5 (Collège Titan au Port, Collège Mille Roche à St André, Lycée Antoine de St Exupéry aux Avirons et Lycée Ambroise Vollard à St Pierre).