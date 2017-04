Bonjour, voici les titres développés ce lundi 23 avril 2017 :



- Présidentielle : aujourd'hui, on vote !

- "Hope" : une course solidaire pour la scolarité des Guinéens orphelins

- En plus des déchets, les océans menacés par des microparticules de plastique

- Ça s'est passé le 23 avril 2013 : le mariage pour tous, définitivement adopté à l'Assemblée nationale

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : bonjour au ciel bleu !

Présidentielle : aujourd'hui, on vote !

Ce dimanche 23 avril 2017, les Français votent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les 906 bureaux de vote de l'île seront ouvertes de 8 heures à 19 heures : c'est vers 22h à La Réunion (20h en Métropole) que seront dévoilés les candidats choisis pour le second tour.

"Hope" : une course solidaire pour la scolarité des Guinéens orphelins

L'association Hope organise sa course et marche solidaire éponyme ce samedi 29 avril 2017, au stade d'athlétisme Marc Nasseau de Champ Fleuri à Saint-Denis. Initiée en 2015, la course a pour objectif de venir en aide aux orphelins en Guinée, dont les parents n'ont pas survécu au virus Ebola.

En plus des déchets, les océans menacés par des microparticules de plastique

Le "continent plastique" : découvert en 1997, il fait six fois la superficie de la Terre. Il est essentiellement composé de déchets et des microparticules de plastique. Présentes dans les pneus et vêtements synthétiques, elles ont des effets potentiels désastreux, avertit l'Union internationale pour la conservation de la nature. La situation est particulièrement inquiétante dans l'Arctique, la plus grande source de produits de la mer pour l'Europe et l'Amérique du Nord.

Ça s'est passé le 23 avril 2013 : le mariage pour tous, définitivement adopté à l'Assemblée nationale

Hautement contesté dans la rue, le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, est définitivement adopté à l'Assemblée nationale 23 avril 2013. Portée par la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira, la loi permet également aux homosexuels d'adopter l'enfant de leur conjoint.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : bonjour au ciel bleu !

Ce dimanche 23 avril 2017, La Réunion pourra dire bonjour au soleil. L'ensemble de l'île profitera de belles éclaircies : des précipitations sont possibles sur les pentes de l'est, mais sans conséquences.