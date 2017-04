Ce dimanche 23 avril 2017, les Français votent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les 906 bureaux de vote de l'île seront ouvertes de 8 heures à 19 heures : c'est vers 22h à La Réunion (20h en Métropole) que seront dévoilés les candidats choisis pour le second tour.

Ce dimanche 23 avril 2017, les Français votent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les 906 bureaux de vote de l'île seront ouvertes de 8 heures à 19 heures : c'est vers 22h à La Réunion (20h en Métropole) que seront dévoilés les candidats choisis pour le second tour.

C'est aujourd'hui et ce 7 mai 2017 que près de 47 millions d'électeurs sont convoqués pour élire le successeur de François Hollande à la présidence de la République. Le vote a déjà commencé dans certains territoires ultramarins, comme Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles françaises et la Polynésie française.

Onze candidats

Les électeurs devront choisir entre onze candidats. Les quatre favoris se tiennent dans un mouchoir de poche: Marine Le Pen, 48 ans (Front National, extrême droite), François Fillon, 63 ans (Les Républicains, droite) Emmanuel Macron, 39 ans (En marche!, centre) Jean-Luc Mélenchon 65 ans (La France insoumise, gauche radicale) ont distancé dans les sondages le socialiste Benoît Hamon, 49 ans.

Les autres candidats sont: les souverainistes Nicolas Dupont-Aignan, 56 ans, Jacques Cheminade, 75 ans et François Asselineau, 59 ans, les trotskistes Nathalie Arthaud, 47 ans et Philippe Poutou, 50 ans, le député et ancien berger Jean Lassalle, 61 ans.

Pour rappel, le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 7 mai. Il opposera les deux candidats arrivés en tête au premier tour. L'investiture du nouveau président devra avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande.

Prévoyez une pièce d'identité !

Pour voter, il faut : - présenter une pièce d’identité*;

- être inscrit sur les listes électorales ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

* Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie, carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie, carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat, carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, cermis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat, livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.