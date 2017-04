Ce dimanche 23 avril 2017, La Réunion pourra dire bonjour au soleil. L'ensemble de l'île profitera de belles éclaircies : des précipitations sont possibles sur les pentes de l'est, mais sans conséquences.

Ce dimanche 23 avril 2017, La Réunion pourra dire bonjour au soleil. L'ensemble de l'île profitera de belles éclaircies : des précipitations sont possibles sur les pentes de l'est, mais sans conséquences.

Dans les hauts, il fera un peu frais au lever du jour. Mais, avec un soleil généreux, cette fraîcheur va rapidement être oubliée. Les cirques, le volcan, les plaines ainsi que le littoral bénéficient d'une belle matinée. Au fil des heures, les nuages de pentes se développent mais restent discrets.



Dans l'après-midi, quelques gouttes sont possibles sur les pente de l'Est mais rien de bien conséquent. Ces quelques faibles averses pourront en fin d'après-midi venir s'échouer en bord de mer, approximativement de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Saint-Benoît. Sur les plages de l'ouest, le beau temps se maintient.



Dans les cirques et sur le volcan, éclaircies et nuages se partagent plus ou moins équitablement le ciel. Le vent est faible avec une dominante Sud-Ouest sur les côtes Nord-Ouest et Sud-Est. Sur les plus hauts sommets comme le Piton des Neiges, de bonnes rafales sont prévues.

La mer est peu agitée à agitée par une houle de Sud-Sud-Ouest comprise entres 1, 5 et 2 mètres.