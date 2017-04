Jusqu'au vendredi 5 mai, les "Nuits sans lumière" s'accompagnent d'animations aux quatre coins de l'île Ci-après, le programme complet.

Lundi 24 avril

- Mercure Créolia (Saint-Denis) : Extinction des lumières extérieures et service à la bougie



Mercredi 26 avril

- Archipel des métiers d'art (Cilaos) - 18h00 : Observation des pétrels aux jumelles thermiques et service à la bougie au Vieux Cep

- Quartiers de Saint-Benoît - Résidences de la Semac - 14h00 : sensibilisation des habitants à la problématique de la pollution lumineuse

- Entre-Deux - 17h00 : Intervention des brigades nocturnes de l’AVE2M avec le public

- Saint-André - Résidence Porte des Salazes 1 : Soirée astronomie avec la SEMAC et les Petits Débrouillards

- Pointe des châteaux - Hôtel Iloha (Saint-Leu) - 19h30 : Dîner aux chandelles et observation des étoiles



Samedi 29 avril

- Jardin botanique de Mascarin - 18h00 : Soirée "Sou lonbraz la line", soirée originale et conviviale avec la participation de Kozé Conté

- Cité du volcan (Bourg Murat) - 18h30 : Soirée astronomie à la Cité du Volcan avec observation du ciel, ateliers pour enfants et conférences



Mercredi 3 mai

- Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (Saint-Denis) : Intervention du Groupe Chiroptères océan Indien et du Parc national

- Résidence les Olivines (Sainte-Rose) - 14h00 : Animation diurne avec la SEMAC et le Parc national, sensibilisation des habitants à la pollution lumineuse



Vendredi 5 mai

- Entre-Deux : Balade nocturne, conte, pique-nique

- Médiathèque de Bras-Panon - 17h30: Soirée conférence/projection animée par le Parc national

- Place du marché forain de Saint-Paul - 18h30 : animations culturelles (fanfare, échassier, jonglage,...)

Le programme complet de l'opération est consultable sur le site www.nuitssanslumiere.re