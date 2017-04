Le 24 avril 2006, La Réunion est comprise parmi les sept parcs nationaux français, dont le classement a pour mission de protéger la flore et la faune du territoire.

Le 24 avril 2006, La Réunion est comprise parmi les sept parcs nationaux français, dont le classement a pour mission de protéger la flore et la faune du territoire.

"Officiellement, un parc national, en France, est "un territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes" qui "peut être classé par décret en conseil d'État en "parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect" précise le site officiel du Parc national dans un article.

Localement, plusieurs conventions sont régulièrement signées avec les collectivités pour la sauvegarde d'espèces animales endémiques de l'île telles que le pétrel de Barau ou le tec-tec.

Par ailleurs, certains partisans du parc régional, à l'instar de la majorité du Conseil régional, souhaitent le rétrogradage de l'outil parc national, l'accusant de mettre les hauts de l'île les plus luxuriants sous cloche, en empêchant d'y bâtir ou d'y intégrer des cultures.

jm/www.ipreunion.com