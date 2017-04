BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 24 avril 2017



- Macron (23,7%) et Le Pen (21,7%) qualifiés pour le second tour

- Jean-Luc Mélenchon devance Marine Le Pen d'un point seulement, ici, à La Réunion

- Macron-Le Pen au second tour : les réactions

- Ça s'est passé un 24 avril - 2006 - La Réunion a son Parc National

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps se rafraîchit

Macron (23,7%) et Le Pen (21,7%) qualifiés pour le second tour

Emmanuel Macron (En Marche) est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche 23 avril 2017. La candidat d'extrême droite Marine Le Pen (FN) arrive en deuxième position avec 21,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise) et François Fillon (LR) sont à égalité avec 19,5% des suffrages. Benoît Hamon (PS) est loin derrière et ne totalise que 6,21% des voix. Le taux de participation pour le premier tour était estimé à 49,12 % à La Réunion.

Jean-Luc Mélenchon devance Marine Le Pen d'un point seulement, ici, à La Réunion

Le candidat de La France insoumise est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle à La Réunion avec 24,53% des voix, devant la présidente du Front National qui surprend en atteignant 23,46%. En troisième position, Emmanuel Macron (18,91%) devance François Fillon (17,26%) et Benoît Hamon (7,67%). Sur l'île comme en métropole, les deux grands partis de gouvernement, le PS et LR, sont déconfits.

Macron-Le Pen au second tour : les réactions

Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (FN) se sont qualifiés ce dimanche 23 acril 2017 pour le second tour de la présidentielles.

Ça s'est passé un 24 avril - 2006 - La Réunion a son Parc National

Le 24 avril 2006, La Réunion est comprise parmi les sept parcs nationaux français, dont le classement a pour mission de protéger la flore et la faune du territoire.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps se rafraîchit

Ce lundi 24 avril 2017, les températures se rafraîchissent dans les hauts de l'île. La majeure partie du département profite d'un beau soleil. Quelques petites averses sont néanmoins possibles sur les pentes de l'est.