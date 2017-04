Football, basketball, escalade, etc. Voici le point sur les résultats sportifs du week-end (photo d'illustration).

Football: Demi-finales de la coupe de la Réunion

Ce dimanche ont eu lieu les demi-finales de la coupe de la Réunion. Les Marsouins se sont qualifiés pour la finale en battant l'AJ Petite Ile dans les prolongations, 1 à 0 (but d'Olivier Tobos contre son camp). Dans l'autre demi-finale, Sainte Suzanne a battu la Jeanne d'Arc 2 à 1 après prolongations grâce à un doublé de Givestin Nsuki. Les Marsouins et Sainte Suzanne se retrouveront donc en finale dimanche prochain, certainement à Saint Pierre.

Basketball: Finales retour masculine et féminine

Les finales des championnats masculin et féminin de la régionale 1 ont eu lieu samedi. Les filles de la Tamponaise ont remporté leur finale par forfait du BC Dionysien (85-34 aller) et sont donc championnes pour la 7ème fois consécutive. Côté masculin, les joueurs St Paulois ont dominé la Tamponnaise 82 à 52 (61-66 aller) et s'offrent ainsi une finale belle samedi prochain.

Volleyball: Demi-finales retour

Les demi-finales retour des championnats R1 masculin et féminin ont eu lieu vendredi et samedi soir.

Côté masculin, les Aigles Blancs ont perdu face au SDOVB 1 à 3 (3-0 aller) et n'ont pas su s'imposer lors du set en or (17-19)... Ils retrouveront le TGV en finale le 6 mai prochain, vainqueur ce week end face à St Leu 3-1 pour la seconde fois (3-0 aller).

Côté féminin, le TGV a battu les Aigles Blancs 3-1 (0-3 aller) en s'imposant dans le set en or (15-6) et retrouveront le SDOVB tombeur du VB2CO 3-0 (3-0 aller) en finale.

Trail: 3ème édition du Cilaos Women Trail

Rando Run OI organisait samedi un trail exclusivement réservé aux femmes à Cilaos. Deux parcours étaient proposés pour les 500 participantes engagées: 20 et 25km.

Sur les 20km, victoire de Nathalie Percheron en 2h55 devant Karine Técher en 2h57 et Pauline Pucheu en 3h02. Sur les 25km, Chantal Bègue s'impose en 4h40 devant Blandine L'Hirondel 4h43 et Marion Schilling 4h53.

Trail: 9ème édition Piton Patates

Le RCSD organisait la course de piton patates dimanche sur le site du même nom à Saint François dans les hauts de Saint Denis. Ils étaient environ une centaine sur la ligne de départ. A l'arrivée Marc Michelot s'impose en 1h00, 30 secondes devant Suirfa Sanion et presque 2 minutes devant Damien Sinimale. Côté féminin, Marie Noelle Bourgeois s'impose en 1h10 devant Marie Françoise Céleste en 1h33 et Amandine Jouen en 1h34.

Cyclisme: Contre la montre individuel d'Etang Salé

Le comité proposait samedi un contre la montre individuel de 19km en aller retour entre Etang Salé et la Pointe au sel de St Leu. Emmanuel Chamand (VCSD) a été le plus rapide en 26'10, devant Julien Florance (CCSL) en 26'29 et le junior Anthony Armouet (VCSD) en 26'34.

Trail: 12ème édition du D-tour

L'association Rando Camélias organisait son traditionnel D-tour samedi dans les hauts de Saint Denis avec au total 700 coureurs sur les deux course. Sur les 60km, victoire de Didier Mussard en 6h38, devant Judicael Sautron en 7h04 et Gilsey Félicité en 7h06. Côté féminin, Sophie Gerbelot l'emporte en 8h51 devant Fatima Hibon en 9h43 et Marie Chaput en 10h39.

Sur les 45km, Jean Eddy Lauret s'impose en 5h04, devant Jean Marie Cadet en 5h21 et Romain Fontaine en 5h26. Côté féminin, victoire d'Hortense Bègue en 6h38, devant Louise Classeau en 6h58 et Géraldine Lachapelle en 7h19.

Tennis de Table: Finale régionale

La Cressonnière a remporté hier la finale du championnat régional au gymnase Debré de Saint André en battant les Aiglons d'Orient 9 à 5.

Judo: Championnat régional sénior

Le dojo de Champ Fleuri accueillait hier le championnat régional sénior, qualificatif pour les demi-finales des championats de France N1 qui auront lieu le 28 mai. Les vainqueurs de chaque catégorie de poids ont décroché leur ticket: Chloé Dolignon (-52, JDSA), Naomi Raharison (-57, JCSD), Orianne Anilha (-63, Dojo Huang), Anne Leonie Dafreville (-70, SPJ), Emilie Cazet (-70, EJCE), Marine Servantes (+78, JDSD); Quentin Baleya (-60, JCMSP), Yann Bodzen (-60, Dojo Portois), Remy Michel (-66, Dojo Huang), Bruno Dodzen (-66, Dojo Portois), Damien Catherin (-66, JCDSA), Theo Pitaval (-73, Dojo Huang), Matthieu Severin (-73, SPJ), Franck Rege (-73, EJCE), Evan Henrick (-81, JCOR), David Payet (-81, JCOR), Jerome Legarnisson (-90, FJJ), Loic

Panchbaya (-90, UJSP), Samuel Angama Latchoumy (-90, JCSD), Jean-Christophe Mauree (-100, DP), Bruno Daupiard (+100, Dojo Huang), Nicolas Gambier (+100, DP).

Escalade: Coupe du monde de bloc

Les Réunionnaises Fanny Gibert et Manon Hily (7alouest) représentaient la France et la Réunion lors de la deuxième étape de coupe du Monde de bloc sénior à Chongquing en Chine ce week end. Si elles ont passé les qualifications sans encombre, les deux jeunes filles n'ont pour autant pas réussi à franchir le cap des demi-finales. Fanny se classe 12ème et Manon 18ème de l'épreuve remportée par la Slovène Janja Garnbret.

Surf: Pro Zarautz

Plusieurs surfeurs réunionnais étaient au Pays Basque cette fin de semaine pour disputer une épreuve du circuit WQS cotée 1500 points. Mathis Crozon et Ugo Robin ont calé dès le 3ème tour puis Jorgann Couzinet et Adrien Toyon se sont retrouvés face à face en quart de finale. Grâce à une première excellente vague notée 9,93, Jorgann a vite pris les commandes pour ne plus les lâcher. Le Réunionnais est même parvenu à se hisser en finale où il a été battu par le local Gony Zubizarreta 16,50 contre 14,50. Avec enconre un bon résultat, Jorgann prend 1125 points et pointe désormais second du classement WQS.

Trail: Thévenin 22ème à Madère

Freddy Thévenin était engagé ce samedi sur le MIUT (Madeira Island Ultra Trail), une manche du World Tour à Madère longue de 115km. Le Réunionnais s'est classé 22ème en 16h16 de l'épreuve remporté par François D'Haene en 13h05.

Tennis: Championnat par équipes

Le BOTC a remporté hier les finales hommes et dames du championnat régional par équipes, sur les cours de Terrain Fleuri au Tampon. Chez les dames, l'AMT St Pierre n'a pas pris un seul point lors de cette finale. Chez les messieurs, le BOTC a lourdement frappé également, mettant KO le Tampon 4-0 avant l'ultime rencontre en simple où seul Cément Maas parviendra à sauver un petit point pour l'honneur.

Dames: AMTSP - BOTC 0-4

Nicole (AMTSP, 2/6) - Hutelier (BOTC, 3-6) 4-6, 7-6, 4-6

Klore (AMTSP, 3/6) - Chamoun (BOTC, 4/6) 3-6, 4-6

Corenthy (AMTSP, 4/6) - Roche (BOTC, 5/6) 3-6, 6-3, 3-6

Thiebaud (AMTSP, 5/6) - Jauzelon (BOTC, 15/1) 6-3, 3-6, 3-6

Hommes: TCMT - BOTC 1-5

Maas (TCMT, -2/6) - Rasolondrazana (BOTC, -4/6) 6-0, 6-2

Tholozan (TCMT, 1/6) - Respaut (BOTC, -2/6) 4-6, 3-6

Charton (TCMT, 2/6) - Duberville (BOTC, 0) 3-6, 4-6

Dupret (TCMT, 3/6) - Hardy (BOTC, 2/6) 3-6, 6-3, 0-6

Frappat (TCMT, 4/6) - Teyssedre (BOTC, 2/6) 3-6, 1-6

Maas - Tholozan (TCMT) - Respaut - Pouliquen (BOTC) 5-7, 3-4 abandon

