Le deuxième prix de la mixité a été remis à vingt apprenti(e)s ce lundi 24 avril 2017. L'objectif : valoriser le choix qu'elles et ils ont pris de travailler dans une filière où la mixité de genre n'est que très peu présente. En deux ans, 22 filles et 12 garçons ont été récompensés par les différentes instances d'éducation et de formation, ainsi que par l'Agence pour l'intégration de l'égalité des chances hommes femmes, Chancégal.

Sous l’égide de la délégation des droits des femmes, le jury, composé de représentant(e)s du Rectorat de La Réunion et de l’Université, des chambres consulaires, du monde de l’entreprise, du travail ainsi que des représentants du tissu associatif, a remis le prix de la mixité aux jeunes qui se sont engagés dans une formation, où la mixité n'est pas reine.

En effet, plus d'une centaines de métiers comportent des stéréotypes qui ont la vie dure. Fabienne Rubira, directrice de l'agence Chancégal, intervient même dans les écoles primaires pour tordre le cou aux idées reçues. "Dans la tête des gens, tous les métiers sont ouverts… Mais au final, seuls 12 % des métiers sont mixtes..." donc la liste des voies prétenduement réservées aux filles ou aux garçons, est longue.





Parmi ces filières que l'un des deux genres n'aborde pas souvent, sont retrouvés les "métiers de la production et de la technique, soit une centaine de professions" qui sont plutôt "fermés" aux filles. "L'accueil des jeunes enfants, l’esthétique, les hôtes d’accueil et l'assistance de direction" ne voient, quant à eux, que très peu d'hommes postuler.

Et pour les idées reçues, comme le fait d'être gêné(e) par un esthéticien ou un homme sage-femme, Fabienne Rubira estime que "peu importe le métier, ce ne sont pas des hommes ou des femmes, ce sont des professionnels".



Enfin, l’objectif de ce prix, qui vise à inciter les jeunes à se diriger vers une voie de formation atypique et à mettre en valeur les filières et leurs apprenti(e)s oubliés par la mixité, permet de lutter contre le sexisme, notamment chez les plus jeunes. Car, "encore aujourd'hui, nous avons des élèves qui n’imaginent pas les filles pilotes d’avion par exemple ou des garçons esthéticiens" conclue Fabienne Rubira.

Les lauréat(e)s gagnent un prix individuel de 500 euros :



Filières des jeunes filles lauréates



● Ferronnerie d’Art (2 lauréates)



● Réseaux et télécoms



● Maintenance des équipements industriels



● Aéronautique



● Maintenance des véhicules auto (2 lauréates)



● Metallerie serrurerie



● Charcutier traiteur



● Electrotechnique énergie équipement communicants (2 lauréates)



● Conducteur d’engin



● Installation des systèmes énergétiques et climatiques



Filières des jeunes garçons lauréats



● Esthétique cosmétique parfumerie



● Petite enfance



● Accompagnement soins et services



● Accueil relation client usagers (2 lauréats)



● Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (2 lauréats)

