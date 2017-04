Voici les titres développés ce mardi :



- Après le score historique de Marine Le Pen à, La Réunion - L'île de la tentation lepéniste

- Analyse du premier tour par Bernard Idelson : c'est "peut-être plus une déception qu'une surprise..."

- Prix de la mixité : quand le genre ne dicte plus les carrières

- Ca s'est passé un 25 avril - 1792 : Rouget de l'Isle compose les premiers couplets de la future Marseillaise

- Météo - Le soleil domine, sauf sur les hauteurs

Voici les titres développés ce mardi :



- Après le score historique de Marine Le Pen à, La Réunion - L'île de la tentation lepéniste

- Analyse du premier tour par Bernard Idelson : c'est "peut-être plus une déception qu'une surprise..."

- Prix de la mixité : quand le genre ne dicte plus les carrières

- Ca s'est passé un 25 avril - 1792 : Rouget de l'Isle compose les premiers couplets de la future Marseillaise

- Météo - Le soleil domine, sauf sur les hauteurs

Après le score historique de Marine Le Pen à, La Réunion - L'île de la tentation lepéniste

Depuis dimanche soir, La Réunion cherche des explications au score réalisé localement par Marine Le Pen (23,46%) au premier tour de la présidentielle. Ce vote de défiance totale vis-à-vis des partis qui se succèdent au pouvoir depuis des décennies peut-il se reproduire aux législatives de juin, avec quelles conséquences ?

Le score historique de Marine Le Pen analysé par un universitaire - Bernard Idelson : c'est "peut-être plus une déception qu'une surprise..."

Marine Le Pen, chef de file de l'extrême droite, ardente défenderesse d'un repli de la Nation sur elle-même et de l'exclusion de l'autre, a terminé à la deuxième place ce dimanche 23 avril 2017, date du premier tour de la présidentielle. Avec ses 23,46 % de suffrages, un score historique, elle talonne en effet Jean-Luc Mélenchon et ses 24,53 % des voix. Comment La Réunion, terre d'accueil et d'asile en est-elle arrivée là ? Élements de réponse avec Bernard Idelson, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de La Réunion, pour qui le résultat de dimanche est "peut-être plus une déception qu'une surprise..."

20 apprenti(e)s ont vu leur choix de métier récompensé - Prix de la mixité : quand le genre ne dicte plus les carrières

Le deuxième prix de la mixité a été remis à vingt apprenti(e)s ce lundi 24 avril 2017. L'objectif : valoriser le choix qu'elles et ils ont pris de travailler dans une filière où la mixité de genre n'est que très peu présente. En deux ans, 22 filles et 12 garçons ont été récompensés par les différentes instances d'éducation et de formation, ainsi que par l'Agence pour l'intégration de l'égalité des chances hommes femmes, Chancégal.

Ca s'est passé un 25 avril - 1792 : Rouget de l'Isle compose les premiers couplets de la future Marseillaise

Les six premiers couplets de la future Marseillaise sont écrits par Rouget de Lisle sont écrits dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, pour l'armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Le chant patriotique de la Révolution française est ensuite adopté par la France comme hymne national. Une première fois par la Convention pendant neuf ans, du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement en 1879, sous la Troisième République.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil domine, sauf sur les hauteurs

Beaucoup de soleil et quelques nuages, principalement dans les hauts de l'île. Voilà ce que prévoit Météo France pour la journée de mardi 25 avril 2017.