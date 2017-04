Les six premiers couplets de la future Marseillaise sont écrits par Rouget de Lisle sont écrits dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, pour l'armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Le chant patriotique de la Révolution française est ensuite adopté par la France comme hymne national. Une première fois par la Convention pendant neuf ans, du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement en 1879, sous la Troisième République.

La Marseillaise était un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère.

Après avoir été décrétée chant national le 14 juillet 1795 par la Convention, à l'initiative du Comité de salut public, elle est Abandonnée en 1804 sous l’Empire et remplacée par le Chant du départ.

Elle est reprise en 1830 pendant la révolution des Trois Glorieuses qui porte Louis-Philippe Ier au pouvoir. Berlioz en élabore une orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle.

La IIIe République en fait l'hymne national le 14 février 1879 et, en 1887, une " version officielle " est adoptée en prévision de la célébration du Centenaire de la Révolution.

Le 14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.

Pendant la période du régime de Vichy, bien qu'elle soit toujours l'hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant "Maréchal, nous voilà !". En zone occupée, le commandement militaire allemand interdit de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 19413.

Son caractère d’hymne national est à nouveau affirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IVe République, et en 1958 — par l’article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.

Des versions du chant révolutionnaire ont traversé les siècles et les continents. Il en existe par exemple une version vénitienne et une russe. En 1967, les Beatles choisissent les premières notes de La Marseillaise pour leur titre All You Need is Love. En 1979, .Serge Gainsbourg créé la polémique en reprenant l'hymne en version reggae, sous le titre de Aux armes et cætera.