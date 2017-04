Météo-France a placé les régions Ouest et Sud en vigilance orages à partir de 16 heures ce mardi 25 avril 2017, en raison d'averses orageuses et de fortes rafales de vent prévues dans la zone. Le prochain point sera donné à 19 heures.

"Une ligne de convergence s'est formée en matinée à l'ouest de La Réunion. Durant les dernières heures, elle s'est intensifiée dans sa partie nord, présentant de nombreux orages, et se déplace plus rapidement vers l'est. Elle se rapproche désormais de l'île.

Les zones Ouest et Sud vont être touchées par de fortes averses orageuses, localement accompagnées de fortes rafales" écrit Météo-France dans un communiqué.