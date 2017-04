BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin



- Aéroport Roland Garros : une grève illimitée démarre ce mercredi. Pas de perturbations à prévoir, selon la direction

- Premier tour de l'élection présidentielle - Ces dix maires qui ont vu leur commune virer au bleu Marine

- 11e Fête de la Nature : à la découverte du règle végétal

- Ça s'est passé un 26 avril - 2014 - Le drapeau de La Réunion flotte à Saint-Denis

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps reste couvert

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin



- Aéroport Roland Garros : une grève illimitée démarre ce mercredi. Pas de perturbations à prévoir, selon la direction

- Premier tour de l'élection présidentielle - Ces dix maires qui ont vu leur commune virer au bleu Marine

- 11e Fête de la Nature : à la découverte du règle végétal

- Ça s'est passé un 26 avril - 2014 - Le drapeau de La Réunion flotte à Saint-Denis

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps reste couvert

Aéroport Roland Garros : une grève illimitée démarre ce mercredi. Pas de perturbations à prévoir, selon la direction

Une partie des salariés de la société aéroport Réunion Roland Garros et de la CCIR travaillant sur le site de Gillot entament un mouvement de grève illimité, à partir de ce mercredi 26 avril 2017. Néanmoins, pour que tous les vols arrivent et partent normalement, la direction de l'aéroport a d'ores et déjà prévu de réquisitionner une vingtaine de salariés. "Nous voulons rassurer les passagers, aucune perturbation n'est à prévoir pour l'instant", rassure Fabrice Grondin, directeur de la division opération à l'aéroport Roland Garros.

Premier tour de l'élection présidentielle - Ces dix maires qui ont vu leur commune virer au bleu Marine

Ce dimanche 23 avril 2017, dix communes réunionnaises ont placé Marine Le Pen en tête du premier tour. A Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Benoît, Saint-Louis, Saint-Philippe, La Plaine-des-Palmistes, l'Entre-Deux, Petite-Île, Salazie et Le Tampon, la candidate FN s'est imposée, même si elle n'arrive "que" deuxième, derrière Jean-Luc Mélenchon, à l'échelle départementale. Si André Thien Ah Koon était le seul à avoir reçu la candidate lors de sa visite à La Réunion, Marine Le Pen s'est invitée, par les urnes, dans neuf autres communes.

Du 10 au 14 mai - 11e Fête de la Nature : à la découverte du règle végétal

Dans le cadre de la 11e édition Fête de la Nature, plusieurs dizaines d'animations sont organisées dans les quatre micro régions de l'île, du 10 au 14 mai 2017. Sous le thème des "Supers pouvoirs de la nature", le public est invité, au sein des espaces naturels de l'île à participer à plusieurs animations.

Ça s'est passé un 26 avril - 2014 - Le drapeau de La Réunion flotte à Saint-Denis

Depuis le 26 avril 2014, le drapeau de La Réunion flotte au dessus de la mairie de Saint-Denis. Adopté en séance annuelle du conseil municipal, le "Lö Mahavéli" dessiné en 1975, a été placé aux côtés des drapeaux français et européen lors de tous types d'actions publiques et protocolaires.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps reste couvert

Après la mise en vigilance orages d'une partie de l'île ce mardi soir, le temps reste couvert dès les premières heures de ce mercredi 26 avril 2017. Si l'on en croît les prévisions de Météo-France, le temps reste à l'orage, notamment dans l'Ouest et dans le Sud. Ci-après, les prévisions complètes.