Ce mercredi 26 avril 2017, le drapeau rouge a été hissé sur la plage de Boucan-Canot. En raison d'un train de forte houle, le filet anti-requins est actuellement non opérationnel. Cet après-midi, les maître-nageurs sauveteurs ont évacué plusieurs baigneurs de l'eau. La baignade et les activités nautiques ont été décrétées interdites.

"Le public dans l'eau était composé de personnes âgées, la houle commençait à grossir un peu donc après vérification, le filet a été déclaré non opérationnel" indique un des maîtres-nageurs. Le drapeau rouge a donc été hissé cet après-midi et les baignade et activités nautiques ont été interdites.