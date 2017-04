Après la mise en vigilance orages d'une partie de l'île ce mardi soir, le temps reste couvert dès les premières heures de ce mercredi 26 avril 2017. Si l'on en croît les prévisions de Météo-France, le temps reste à l'orage, notamment dans l'Ouest et dans le Sud. Ci-après, les prévisions complètes.

En matinée, le temps est assez variable, avec des éclaircies mais aussi des nuages à tous les étages. Les averses de la nuit se sont décalées vers l'est.

Au fil des heures, des nuages prennent possession des pentes, plus particulièrement celles de l'ouest et du sud. Des averses se déclenchent, un ou deux coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Ailleurs, même si les averses sont plus rares, le ciel est gris.





Le vent de nord-est plutôt faible le matin, laisse place à des brises généralisées.



La houle de sud-ouest grandit à 3m.