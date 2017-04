Une partie des salariés de la société aéroport Réunion Roland Garros et de la chambre de commerce et d'industrie (CCIR) travaillant sur le site de Gillot entament un mouvement de grève illimité, à partir de ce mercredi 26 avril 2017. Néanmoins, pour que tous les vols arrivent et partent normalement, la direction de l'aéroport a d'ores et déjà prévu de réquisitionner une vingtaine de salariés. "Nous voulons rassurer les passagers, aucune perturbation n'est à prévoir pour l'instant", rassure Fabrice Grondin, directeur de la division opération à l'aéroport Roland Garros.

Ça coince à l'aéroport de La Réunion. Les réunions de négociation qui se sont tenues jusqu'à ce mardi 25 avril n'auront pas permis aux salariés et à la direction de l'aéroport de trouver un accord, depuis le dépôt de préavis de grève, le 20 avril dernier.

Pour les représentants de l'intersyndicale, qui appellent à la grève illimitée à partir de mercredi, les Négociations annuelles obligatoires (NAO) ont été un "échec total". Les principales revendications des grévistes portent sur une augmentation collective, une meilleure organisation du temps de travail, ou encore des actions pour améliorer le climat social au sein de l'entreprise, résume Laurent Ferrere, pompier et responsable syndical SAFPTR à l'aéroport de Gillot.

De son côté, la direction ne souhaite pas évoquer les points de désaccord, et assure qu'après les dernières discussions de mardi, "qui ont donné lieu à de nouvelles propositions, la balle est dans le camp des grévistes", selon Fabrice Grondin. Néanmoins, la direction de l'aéroport s'est mise en ordre de marche pour s'assurer qu'aucune compagnie aérienne ne doive changer son programme de vol. Pour ce faire, une vingtaine de salariés seront réquisitionnés pour les journées de mercredi et de jeudi. "Nous voulons rassurer les passagers, aucune perturbation n'est à prévoir pour l'instant", maintient Fabrice Grondin.

"Le mouvement concerne tous les services de l'aéroport : les pompiers, le personnel de sécurité, des espaces verts ou encore le personnel administratif", énumère Laurent Ferrerre. Les grévistes se sont donnés rendez-vous devant l'aéroport, à partir de 5 heures du matin.

