Ce mercredi 26 avril 2017, ils étaient une centaine de policiers à se rassembler face à la préfecture. Mobilisés sur leur temps de service, ils souhaitent interpeller les candidats à la présidentielle en réclamant davantage de protection et de reconnaissance. C'est à l'initiative du syndicat SGP Police FO que les agents se sont réunis. Une minute de silence en hommage à leur collègue Xavier Jugelé, tué dans l'exercice de ses fonctions, a été observée.

"Ce qu'on veut, c'est des mesures concrètes de notre vivant et non à titre posthume" déplorer Gilles Clain, secrétaire du syndicat SGP Police FO, à l'origine du rassemblement. Le policier fait ici référence à la décoration de Xavier Jugelé, assassiné sur les Champs-Élysées à Paris, quelques jours plus tôt.