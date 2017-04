BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi :



- L'abstention, cette bombe qui pourrait faire céder le barrage à l'extrême droite

- Fekl saisit la justice après des commentaires "ignobles" visant le policier tué sur les Champs-Élysées. L'auteur des ces propos particulièrement orduriers serait d'origine réunionnaise

- "Art Challenge" : tout comprendre sur le développement durable

- Ça s'est passé un 27 avril - 1848 - Le décret de l'abolition de l'esclavage adopté

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un peu de soleil avant la pluie

L'abstention, cette bombe qui pourrait faire céder le barrage à l'extrême droite

Ce dimanche 7 mai 2017, se joue l'avenir politique de la France. Si, selon les premiers sondages, le candidat d'En marche ! est largement plébiscité, l'abstention pourrait renverser la vapeur en faveur de Marine Le Pen. Le duel du deuxième tour risque de ne tenir qu'à un fil : celui de la participation. Et le barrage qui se construit tant bien que mal face à l'extrême-droite n'est pas à l'abri de céder sous la pression.

Fekl saisit la justice après des commentaires "ignobles" visant le policier tué sur les Champs-Élysées. L'auteur des ces propos particulièrement orduriers serait d'origine réunionnaise

Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a saisi ce mardi 25 avril la justice après la publication sur les réseaux sociaux de commentaires "ignobles et intolérables" visant Xavier Jugelé, le policier tué jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Élysées, a indiqué l'Intérieur. D'après Réunion 1er, l'auteur de ces commentaires particulièrement ordurier serait un homme d'origine réunionnaise appartenant à la mouvance d'extrême droite, partisan du FN et défavorablement connu de la Justice

"Art Challenge" : tout comprendre sur le développement durable

Dans le cadre de leur formation, les élèves de l'école de gestion et de commerce de La Réunion ont monté un projet et ont choisi de sensibiliser le public au développement durable par le biais de l'art. Le "Art Challenge" est prévu ce 13h00 à 17h00 ce samedi 29 avril 2017, au Jardin de l'Etat, à Saint-Denis.

Ça s'est passé un 27 avril - 1848 - Le décret de l'abolition de l'esclavage adopté

Impulsé par Victor Schoelcher le deuxième décret fixant l'abolition de l'esclavage en France a été adopté le 27 avril 1848 par le Gouvernement provisoire de la deuxième République.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un peu de soleil avant la pluie

Un peu de changement s'opère dans le ciel réunionnais, à en croire les prévisions de Météo-France pour ce jeudi 27 avril 2017. Les éclaircies seront majoritaires en début de journée, avant de passer sous les nuages dans l'après-midi. De la pluie s'invitera elle aussi dans l'Ouest.

Marché du travail à La Réunion - Le chômage en hausse de 0,6% au mois de mars 2017

Fin mars 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 137 840. Ce nombre augmente de 1,2 % sur trois mois (soit + 1 670 personnes). Il progresse de 0,6 % sur un mois et de 1,1 % sur un an.