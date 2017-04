Un peu de changement s'opère dans le ciel réunionnais, à en croire les prévisions de Météo-France pour ce jeudi 27 avril 2017. Les éclaircies seront majoritaires en début de journée, avant de passer sous les nuages dans l'après-midi. De la pluie s'invitera elle aussi dans l'Ouest.

Un peu de changement s'opère dans le ciel réunionnais, à en croire les prévisions de Météo-France pour ce jeudi 27 avril 2017. Les éclaircies seront majoritaires en début de journée, avant de passer sous les nuages dans l'après-midi. De la pluie s'invitera elle aussi dans l'Ouest.

Le temps est clément au lever du jour où quelques éclaircies sont présentes. L'espace nuageux s'agrandit rapidement en cours de matinée rendant les périodes ensoleillées minoritaires. L'aspect gris du ciel s'intensifie l'après-midi et des averses se produisent sur le relief et sur les pentes de l'Ouest. La zone du volcan est le plus souvent dans les nuages.





Les brises prédominent le matin puis progressivement l'alizé de sud-est fait son entrée autour de l'île l'après-midi. La houle de sud-sud-ouest reste d'actualité, elle démarre la journée au plus haut (autour de 3.5 mètres) et s'amortit progressivement ensuite. Elle touche surtout la côte ouest et sud, rendant la mer agitée.