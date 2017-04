Ce jeudi 27 avril 2017, une vigilance orages a été émise pour l'intérieur et les hauts de l'est de l'île. Des orages accompagnés de pluies intenses sont attendues sur cette partie de La Réunion. Des pluies intenses sont également attendues au cours de l'après-midi.

"L'activité orageuse s'est développée à partir de la mi-journée" indique l'avis de Météo France. Après les zones ouest et sud, elle devrait maintenant se focaliser sur l'intérieur et les hauts de l'est de l'île. Des orages associés à des pluies intenses devraient perdurer au cours des deux à trois prochaines heures.