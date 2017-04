Voici les titres développés ce vendredi :



- Interpellé pour apologie du terrorisme, il tire sur deux policiers - Une étape vers le pire est franchie

- Policiers blessés à Saint-Benoît - [AUDIO] Vos réactions : entre peur et surprise

- Ça s'est passé un 28 avril - 2009 - Chasse à l'homme pour retrouver Juliano Verbard

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les nuages pluvieux planent toujours

Interpellé pour apologie du terrorisme, il tire sur deux policiers - Une étape vers le pire est franchie

Ce jeudi 27 avril 2017, deux membres du GIPN (Groupement national d'intervention) ont été blessés lors de l'interpellation d'un jeune homme soupçonné de radicalisation à Saint-Benoît. L'individu n'a pas hésiter à leur tirer dessus à l'aide d'un fusil à pompe à plusieurs reprises. Ironie du sort : quelques heures plus tôt, une centaine de policiers se rassemblait à Saint-Denis pour réclamer davantage de protection et de reconnaissance. La section anti-terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Autant d'éléments qui laissent à penser qu'une étape vers le pire et la peur, initiés par la mouvance radicale, a été franchie à La Réunion.

Policiers blessés à Saint-Benoît - [AUDIO] Vos réactions : entre peur et surprise

L'intervention de ce jeudi 27 avril n'est peut-être pas un fait-divers comme les autres. En effet, l'intervention du GIPN à Saint-Benoît, a marqué le voisinage mais également les Réunionnais d'autres villes. Deux policiers ont été blessés lors de l'interpellation d'un homme soupçonné de radicalisation. Par la suite, le parquet anti-terroriste de Paris a été saisi de l'affaire. Deux heures après les faits, nous vous avons tendu le micro dans les rues de Saint-Denis. Quand certains pensent que ce genre d'évènement fait le jeu du Front National pour le prochain scrutin, d'autres restent sans voix. De mémoire, cet évènement est le premier du genre sur l'île.

Ça s'est passé un 28 avril - 2009 - Chasse à l'homme pour retrouver Juliano Verbard

Juliano Verbard, dit le "Petit lys d'amour" fondateur de la secte "Coeur douloureux et miséricordieux de Marie", ainsi que son amant, Fabrice Michel et le père de ce dernier, Alexin Michel se sont évadés de la prison de Domenjod (Saint-Denis) le lundi matin 27 avril 2009 à bord d'un hélicoptère détourné par trois de leurs complices. L'évasion a défrayé la chronique pendant plusieurs jours.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les nuages pluvieux planent toujours

Le temps n'est pas toujours très ensoleillé ce vendredi 28 avril 2017, si l'on en croît les premières prévisions de Météo-France. En effet, une épaisse couche nuageuse empêche les rayons de se faire une place et laisse venir la pluie dans plusieurs secteurs de l'île.