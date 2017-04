Le temps n'est pas toujours très ensoleillé ce vendredi 28 avril 2017, si l'on en croît les premières prévisions de Météo-France. En effet, une épaisse couche nuageuse empêche les rayons de se faire une place et laisse venir la pluie dans plusieurs secteurs de l'île. Ci-après, les prévisions complètes.

Le jour se léve sous un ciel très nuageux sur une grande partie Est du département avec des averses temporaires. Cette situation persiste jusqu'en milieu de matinée puis la situation s'arrange sur les régions allant de Champ Borne à Saint-Pierre. Ailleurs, le temps est mitigé avec des périodes ensoleillées plus nombreuses le long des plages.



Au cours de l'après midi, le ciel s'assombrit rapidement sur le relief. Des averses sont attendues du côté du Maido ou de la Plaine d'Affouches. Des précipitations sont à nouveau possibles sur le Sud et l'Est du département associés à une activité orageuse.





Le vent de Sud-Est se renforce avec des rafales atteignant 55 à 60 km/h sur la région de St Pierre et de Champ Borne à Ste Rose. Il souffle un peu moins fort sur les plages et sur St Denis.



La houle de Sud-Sud-Ouest s'atténue temporairement pour atteindre 2m à 2m50 en soirée.. Les zones impactées concernent la côte ouest et sud entrainant une mer agitée à forte.