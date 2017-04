Zombillénium, le second long métrage des studios Pipangaï sera présenté en sélection officielle, en avant-première mondiale, au 70ème Festival de Cannes le mercredi 24 mai 2017 , dans le cadre d'une séance spéciale enfants, puis au Festival d'Animation d'Annecy en ouverture et en compétition (Photo DR)

Zombillénium, comédie familiale en 3D, est le second film d’animation livré par le studio réunionnais Pipangaï sous la supervision d’Arnauld Boulard, "une référence discrète de l’animation dans le monde" note Pipangaï . Zombillenium sera aussi le seul film à représenter la France en compétition officielle au festival d’Annecy et a été choisi comme film d’ouverture de ce même festival qui est la référence de cette industrie.

"Ce double honneur est une première dans la longue histoire du festival. La filière réunionnaise de l’animation est au plus haut niveau et on le savait déjà puisque sa première production 100% péi, Adama, avait été nommé pour le César du meilleur film d'animation en 2016" dit encore Pipangaï.

Une quarantaine de personnes a travaillé pendant 10 mois à l’animation des personnages de Zombillénium. Premier long-métrage d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, Zombillénium est adaptée de la bande dessinée du même nom, éditée par Dupuis et diffusée dans le journal Spirou.

"Mais quelle sont les recettes de ce succès péi : la pugnacité d’Alain Séraphine et Abdéali Goulamaly artisans d’un studio qui fête ses 20 ans, et un centre de formation l’ILOI qui n’a de cesse d’investir dans la formation de nos jeunes talents". "Enfin et surtout l’île bénéficie du professionnalisme du producteur exécutif en charge de toute l’animation : Arnauld Boulard qui après avoir travaillé pour Illumination Mac Guff, un des plus grands studios mondiaux, a choisi la Réunion pour poser

ses valises et créer Gao Shan Pictures co-producteur du film. Il collectionne déjà les belles images avec Moi Moche et Méchant, il est séduit par le défi artistique d’Adama, enchaîne avec Zombillénium et prépare actuellement Funan et Croc Blanc. C’est lui qui saura attirer les talents au studio" dit encore le communiqué de Pipangaï.