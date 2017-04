Voici les titres développés ce samedi :



- Chers politiciens et politiciennes de La Réunion, portés disparus à l'aube du second tour

- Le Pen courtise les "insoumis", Mélenchon ne dit rien sur vote, Dupont-Aignan fait alliance avec le FN

- 29e Salon de la maison : "vivez votre intérieur, respirez votre jardin"

- A Roissy, musulmans, juifs et chrétiens prient derrière la même porte

- Ça s'est passé un 29 avril - 2015 - Ingreed Mercredi suspendue par le comité Miss Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La pluie menace

Vous ne pourrez pas dire "Je ne savais pas" - Présidentielle - Chers politiciens et politiciennes de La Réunion, portés disparus à l'aube du second tour

Plus que quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 7 mai 2017, les électeurs sont appelés à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour présider la République française. Et dans un contexte où dix communes de l'île ont majoritairement choisi le Front National, ce scrutin a déjà des allures de tournant politique historique. Chers politiciens et politiciennes de La Réunion, pensez-vous vraiment qu'il soit judicieux de jouer la carte de la discrétion dans un tel contexte ? La stratégie a tout d'un choix destiné à éviter le retour de bâton lors des futures législatives et sénatoriales.

Présidentielle - Le Pen courtise les "insoumis", Mélenchon ne dit rien sur vote, Dupont-Aignan fait alliance avec le FN

Dans une campagne de second tour encore mouvante, l'électorat de La France insoumise est resté vendredi très disputé, avec un appel direct de Marine Le Pen à la soutenir tandis que Jean-Luc Mélenchon refuse toujours de donner une consigne de vote et que Nicolas Dupont-Aignan annonce son ralliement au Front national alors qu'il rejetait jusque là une alliance à cause de "l'extrémisme" qu'il prêtait au FN.

Saint-Denis - Parc des expositions de la Nordev - 29e Salon de la maison : "vivez votre intérieur, respirez votre jardin"

Le 29ème Salon de la maison ouvre ses portes ce samedi 29 avril et se tiendra jusqu'au 8 mai 2017. Dans les allées du Parc des expositions de la Nordev, 450 exposants présenteront leurs produits. Le salon aura pour thème général celui de "Vivez votre intérieur, respirez votre jardin".

Les voyageurs "contents de pouvoir prier près de leur avion" - A Roissy, musulmans, juifs et chrétiens prient derrière la même porte

Une porte unique qui mène à une mosquée, une église et une synagogue ? Une réalité dans les "espaces de prière" de l'aéroport de Roissy, où des aumôniers font vivre l'utopie d'un laboratoire interreligieux. Quand ils ne jouent pas les confidents éphémères pour passagers en partance.

Ça s'est passé un 29 avril - 2015 - Ingreed Mercredi suspendue par le comité Miss Réunion

29 avril 2015 - Ingreed Mercredi est suspendue par le comité Miss Réunion. Élue le 27 juin 2014, elle ne peut plus assurer de prestations en tant que Miss Réunion 2014.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La pluie menace

Le temps n'est toujours pas clément sur les parties Ouest et Sud de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 29 avril 2017. De la pluie est à prévoir. La vigilance forte houle, déclenchée à minuit, prouve que les rafales de vent peuvent atteindre 90km/h par endroits.