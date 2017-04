23 jeunes réunionnais, tous âgés entre 18 et 25 ans, viennent de terminer leur parcours de formation à Air Austral et les voilà désormais en contrat de professionnalisation. C'est en présence de leur famille et des partenaires de l'opération qu'ils se sont vus remettre, ce lundi 24 avril 2017, leur certificat de Membre d'Equipage de Cabine appelé "Cabin Crew Attestation (C.C.A)". "Une véritable perspective de carrière en tant que Personnel Navigant Commercial s'ouvre maintenant à eux" précise la companie Air Austral dans un communiqué publié dans son intégralité ci-après.

En tant qu’acteur majeur pour le développement de l’emploi local, Air Austral, seule compagnie aérienne basée à La Réunion, s’est lancée dans un projet innovant. Soutenue par ses partenaires locaux, Conseil Régional, Ladom, Opcalia Réunion et Pôle Emploi) Air Austral a choisi de recruter des jeunes réunionnais et de les embarquer dans un voyage inédit de près de deux ans. 17 mois pour obtenir le diplôme de Personnel Navigant Commercial, un Certificat de Qualification Professionnelle, et une véritable expérience à bord, 17 mois pendant lesquels Air Austral s’est engagée à accompagner ces jeunes dans leur formation diplômante, qualifiante et professionnalisante.

Après une aventure intense qui a commencé lors d’une journée d’information collective, le 22 novembre 2016 à la Nordev, où plus de 1000 jeunes avaient fait spécialement le déplacement, suivie de nombreuses sélections sur dossiers et entretiens individuels conduites conjointement par les équipes de l’agence Pôle Emploi Sainte Marie, 27 candidats ont été retenus. Tout s’est par la suite très vite enchaîné.

Le 14 janvier 2017, ils se sont tous envolés vers la Métropole pour vivre un week-end d’intégration rendu possible grâce à la Région Réunion, 2 jours pour instaurer une cohésion de groupe et faire naitre un véritable esprit d’équipe, avant d’intégrer le Centre Interlines des Guyards, centre de formation pour hôtesse de l'air et steward, pour 2 mois de formation intensive. A l’issue, deux examens, une partie théorique et une partie pratique afin d’obtenir le "Cabin Crew Attestation". Aujourd’hui sur les 27 candidats retenus, 23 d’entre eux ont été diplômés, 4 repasseront leurs examens le 19 mai prochain.

De retour à la Réunion, tout a continué à s’enchaîner : 3 semaines de stage d’intégration interne à la compagnie et la signature de leur contrat de Professionnalisation. Désormais formés et diplômés, les 23 jeunes commenceront dès cette semaine à effectuer leurs toutes premières heures de vol en tant que membre d’équipage à part entière.

Mais le projet ne s’arrête pas là, leur prochain objectif sera d’obtenir leur Certificat de Qualification Professionnelle Personnel Navigant Commercial. En effet, sur les 17 mois qui les lient à Air Austral, ces 23 jeunes suivront un cursus de formation qualifiante enseignée par le CFA des Métiers de l’Air et de l’Aérien, avec notamment au programme des cours intensifs d’Anglais.

Nous sommes très heureux de voir aboutir aujourd’hui ce projet qui nous tient tout particulièrement à cœur. C’est une grande première pour Air Austral, compagnie réunionnaise, ancrée sur ton territoire, et nous sommes fiers de pouvoir vous présenter notre première promotion de PNC CQP. Recruter, former et sublimer les compétences locales a toujours été notre devoir et aussi notre raison d’être. Ce projet a été conçu et mis en œuvre grâce à la collaboration et l’engagement de l’ensemble de nos partenaires, et je tiens tout particulièrement à les saluer.

Nos toutes jeunes recrues entrent maintenant pour presque 2 ans dans une entreprise dont la vision est d’être la meilleure compagnie de l’Océan Indien. Le métier que ces jeunes s’apprêtent à exercer est un des métiers dont l’impact vis-à-vis de notre clientèle est des plus importants. C’est dire la confiance que nous leur faisons et le retour que nous attendons d’eux. Bientôt fortes et forts d’une expérience professionnelle valorisante, une belle carrière de Personnel Navigant s’ouvre à eux. En développant leur employabilité, ils seront à bord de nos appareils et ailleurs les ambassadeurs de notre Compagnie et de notre île.", Pierre Bosse, Directeur Général Adjoint en charge de l’exploitation et de la maintenance, dirigeant responsable.