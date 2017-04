Dans le cadre des élections législatives à venir, la Confédération nationale du logement a présenté, ce vendredi 28 avril 2017, une série de mesures visant à améliorer l'habitat à La Réunion aux différents partis politiques présents pour les élections législatives à venir. Parmi ces derniers, tous n'ont pas signé les documents actant de l'engagement des candidats à appliquer ces mesures.

Dans le cadre des élections législatives à venir, la Confédération nationale du logement a présenté, ce vendredi 28 avril 2017, une série de mesures visant à améliorer l'habitat à La Réunion aux différents partis politiques présents pour les élections législatives à venir. Parmi ces derniers, tous n'ont pas signé les documents actant de l'engagement des candidats à appliquer ces mesures.

Fonds de soutien pour les locataires, réhabilitation, accession à la propriété, logements vacants, habitat indigne ou encore, mise en place d’un débat pour un plan logement, telles étaient les propositions présentées ce vendredi aux différents partis politique qui seront présents lors des élections législatives.

Le Parti socialiste était le grand absent de cette présentation, pour leque l Ericka Bareigts est candidate aux élections. Locataires et étudiants ont donc fait part de leurs préocupations aux représentants du PLR, du LPA, de l'UDI, du Parti communiste réunionnais et du Front national.

A l'issue de trois heures de débat, seuls le PCR et le FN n'ont pas signé les documents actant des mesures voulues par locataires et CNL. Ces derniers désirent "prendre du recul" sur ces questions. Dans le même temps, Erick Fontaine, administrateur de la Confédération national du logement, se dit "confiant" sur la mise en application de certaines de ces mesures, par les futurs députés.

Plus que tout, la CNL désire voir émerger, à l'issue de ces élections, un débat qui "devra se faire en relation avec les intercommunalités, les communes, la Région, le Département, les bailleurs sociaux et privés, les syndics et les Réunionnais qui vivent dans ces logements".

