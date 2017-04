Dans un communiqué, la Préfecture de La Réunion informe que les subventions, distribuées dans le cadre du fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels 2017 (FEAC) peuvent être demandées auprès de la Direction des affaires culturelles. Ci-après, le détail des procédures.

Dans un communiqué, la Préfecture de La Réunion informe que les subventions, distribuées dans le cadre du fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels 2017 (FEAC) peuvent être demandées auprès de la Direction des affaires culturelles. Ci-après, le détail des procédures.

Le Fonds d'aides aux échanges artistiques et culturels pour l'Outre-mer (FEAC) a été créé en 1999 à l’initiative du secrétariat d’État à l’Outre-mer et du ministère de la Culture et de la Communication. Le FEAC a essentiellement pour objectif de soutenir la diffusion des productions artistiques des territoires d’Outre-mer, entre ces territoires et la métropole ainsi qu’entre ces territoires et les pays de leurs zones géographiques. Le protocole initial a été revu, et signé par les ministères des Outre-mer et de la Culture et de la Communication le 13 février 2017.



Les projets financés au titre du fonds sont choisis par une commission composée de représentants des deux ministères. Cette commission, qui se réunit deux fois par an, s'appuie sur les avis et expertises des directions des affaires culturelles ou autres représentants de l’État dans les territoires d'Outre-mer concernés (siège social ou lieu de diffusion dans leur territoire de compétence), et par le ou les inspecteurs de la création artistique compétents dans le champ d'action du projet.

Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention au titre du FEAC peuvent être téléchargées sur le portail des services de l'Etat :

ou transmises par votre conseiller de la DAC-OI sur simple demande.

Ces pièces sont les suivantes :

- Le formulaire obligatoire de demande de subvention de l’association à l’État : Cerfa n° 12156*5 dont les fiches doivent être précisément renseignées (présentation de l’association, budget prévisionnel de l’association, description de l’action projetée, budget prévisionnel de l’action projetée, attestation sur l’honneur)

- La fiche de renseignement et de synthèse 2017, qui ne peut pas se substituer au formulaire de demande de subvention Cerfa précité - Tout document et visuel permettant d’illustrer votre projet

- Le cas échéant, le compte rendu en format CERFA n°15059*01 de la dernière action soutenue par le fonds.

Le dossier complet doit être adressé par courrier postal et par voie électronique avant le 15 MAI 2017 aux adresses et destinataires suivants :

- Direction des Affaires Culturelles – océan Indien, 23 rue Labourdonnais, CS 71045, 97404 SAINT-DENIS cd - (choisir le conseiller correspondant à votre projet) :

Dossiers Théâtre : stephane.negrin@culture.gouv.fr

Dossiers Musique et Danse : guilene.tacoun@culture.gouv.fr

Dossiers Arts Plastiques : natacha.provensal@culture.gouv.fr

Dossiers Livre et Lecture : marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr

- Au ministère de la Culture et de la Communication, Secrétariat Général, Département de l'action territoriale, à l’attention d’Annie Rogow et Marie-Danielle Caballero, 182 rue Saint Honoré, 75 033 Paris cedex 01

annie.rogow@culture.gouv.fr et marie-danielle.caballero@culture.gouv.fr

- Au ministère des Outre-mer, Direction générale des Outre-mer, Service des Politiques publiques, Département de la cohésion sociale, de la santé, de l’enseignement et de la culture, à l’attention de Marie-Pierre Lemazurier, 27, rue Oudinot, 75 007 Paris

marie-pierre.lemazurier@outre-mer.gouv.fr

Tout dossier reçu après la date indiquée sera rejeté.