Le temps n'est toujours pas clément sur les parties Ouest et Sud de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 29 avril 2017. De la pluie est à prévoir. La vigilance forte houle, déclenchée à minuit, prouve que les rafales de vent peuvent atteindre 90km/h par endroits. Ci-après, le bulletin complet.

Le matin, il faut s'attendre à un ciel nuageux sur une large moitie Sud de l'île, approximativement du sud sauvage à Sainte Rose ( plaines de l'est et volcan inclus). Ces nuages s' accompagnent de petites averses passagères.



Ces précipitations peuvent par moment déborder vers Saint-Pierre et Saint-Benoît. Plus au nord ainsi que dans les cirques le ciel est plus clément. Au fil des heures, les éclaircies s'effacent dans les cirques et en montagne, des averses sont à craindre, mais contrairement à ces derniers jours, le risque orageux semble écarté.





Les débordements nuageux s'effectuent ensuite vers le nord, du Port à la grande Chaloupe, ou là aussi, des averses pourront venir arroser le littoral. Sur les côtes Est et Ouest, le soleil résiste grâce au vent vigoureux de sud-est qui chasse les nuages.



Le vent de Sud-Est se renforce encore un peu avec des rafales atteignant 70 à 80km/h sur les cotes Est et Ouest, voire 90km/h entre la pointe du Portail et la pointe des Aigrettes.



Mer forte à très forte sur l'ouest et le sud. La houle de sud-sud-ouest s'est amplifiée, elle est comprise entre 4 et 4.5 soit 8 à 9 mètres pour les vagues les plus hautes. Cette houle concerne le littoral allant de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table, en passant par saint Pierre.