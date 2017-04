L'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) a remis, le 27 avril dernier, le label international Clef Verte à six nouveaux établissements touristiques de La Réunion, lors d'une présentation. Cette plaque, visible sur les façades des hôtels et restaurants illustre l'engagement des établissements à réduire l'impact environnemental du tourisme à La Réunion et dans le monde. Ci-après, le communiqué de l'IRT.

Soucieuse du développement d’une activité touristique toujours plus

concernée par la question environnementale, l’Île de la Réunion Tourisme a convié, hier, dans ses locaux de Saint-Paul, les professionnels réunionnais de l’accueil touristique pour une matinée de présentation du label international Clef Verte. L’occasion pour plusieurs d’entre eux de se voir remettre officiellement le précieux sésame.

Au total, ils sont plus d’une trentaine à avoir répondu à cette invitation. Pendant plusieurs heures, hôteliers et restaurateurs ont pu être informés des objectifs portés par la marque Clef Verte et des conditions d’éligibilité à une telle labélisation. L’enjeux est simple, réduire l’impact environnemental du tourisme à la Réunion et dans le monde.

En effet, le label international Clef Verte, développé en France par

l’association Teragir, est déjà implanté dans plus de cinquante pays. Ils sont, aujourd’hui, près de 620 professionnels de l’hexagone à avoir été décorés de la plaque bleue et verte. Ils ont été rejoint, hier, par 6 établissements locaux. Si La Villa Mascarine, la résidence Les Lataniers et le restaurant La Plage de l’hôtel LUX*, tous déjà labellisés, ont reçu hier la nouvelle plaque, 6 nouveaux établissements viennent grossir les rangs des diplômés sur l’île. C’est le cas, par exemple, de l’hôtel Le Victoria et du Floralys de l’Étang-Salé, deux enseignes du groupe Exsel.

Les lauréats ont ainsi pu faire part de leur expérience et présenter à leurs homologues locaux les retombées de cette valorisation de leur engagement environnemental. Un partage qui a pour ambition d’inciter de plus en plus de professionnels du tourisme à franchir le pas et à proposer des prestations toujours plus respectueuses de la planète.