Le Comité d'arboriculture de l'océan Indien (CAOI) organise les 3èmes rencontres d'arboriculture ces 29 et 30 avril 2017 sur le site du Jardin botanique de La Réunion - Mascarin, à Saint-Leu (Colimaçons). a cette occasion des arboristes-grimpeurs s'affronteront lors d'un championnat dans les arbres. (Photo d'illustration)

Le Comité d'arboriculture de l'océan Indien (CAOI) organise les 3èmes rencontres d'arboriculture ces 29 et 30 avril 2017 sur le site du Jardin botanique de La Réunion - Mascarin, à Saint-Leu (Colimaçons). a cette occasion des arboristes-grimpeurs s'affronteront lors d'un championnat dans les arbres. (Photo d'illustration)

C'est dans le paysages des Colimaçons qu'une dizaine de professionnels de l'arbre s'affronteront sur des épreuves d'élagage, de sauvetage aérien ou de grimpe rapide, en vue d'une sélection pour les rencontres nationales de l'arboriculture.

Outre les professionnels du secteur, les particuliers sont également conviés à participer aux différents ateliers et animation, mais aussi à rencontrer les arboriculteurs-grimpeurs, pour en savoir plus sur le métier d'arboriculteur.

De son côté, le comité d'arboriculture est une association dont les missions consistent à valoriser et protéger la filière. L'évènement est co-organisé par la Société française d'arboriculture, la société ZERO-3000, sécialisée dans les vêtements et équipements pour travaux en hauteurs, et le Jardin Botanique.

Au programme de ce week-end :

- Ateliers de Grimpe d’Arbre (Accrobranche) pour petits et grands (gratuit - accès au site payant)

- Workshop et démonstration de matériel pour l’élagage.

- Des professionnels seront présents pour répondre à vos questions.

Programme des 3èmes rencontres d'arboriculture :

Samedi 29 avril 2017

9h00 - 17h00 Épreuves et Animations

Dimanche 30 Avril 2017

- 9h00 - 14h30 - finale "Arbre Mystère" et animations

- 15h00 - remise des Prix



Epreuves

- Lancé de petits sacs

- Déplacement

- Grimpe rapide

- Ascension sur corde

- Sauvetage aérien