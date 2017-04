30 avril 2010, le lycéen Aafifoudine Aboudou, scolarisé au lycée Lepervenche au Port trouve la mort lors d'une course de montagne comptant pour le bac. Le jeune homme se serait éloigné du sentier des Anglais, entre la Possession et la Grande Chaloupe. Son corps sera retrouvé au pied de la falaise de la route du littoral quelques jours plus tard.

30 avril 2010, le lycéen Aafifoudine Aboudou, scolarisé au lycée Lepervenche au Port trouve la mort lors d'une course de montagne comptant pour le bac. Le jeune homme se serait éloigné du sentier des Anglais, entre la Possession et la Grande Chaloupe. Son corps sera retrouvé au pied de la falaise de la route du littoral quelques jours plus tard.

Si dans un premier temps, plusieurs hypothèses ont été émises, notamment le suicide et la fugue, celle d'une perte d'orientation est ensuite privilégiée. Une explication qui ne convainc pas la famille et les proches.

Une plainte pour négligences est déposée contre le rectorat au cours du mois de mai. A ce jour aucune explication n'a été apportée sur la mort du jeune homme.

