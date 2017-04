Voici les titres développés ce dimanche :



- Pointe au Sel : Adrien Dubosc, bodyboardeur, neuvième victime des requins à La Réunion

- Emmanuel Macron à La Réunion - Entre marchés forains et champ de cannes

- Marine Le Pen à La Réunion - Militants assumés et partage dans un temple tamoul

- [PHOTOS - VIDEOS] La houle, dans tous ses états

- Ça s'est passé un 30 avril - 2010 - Le lycéen Aafifoudine Aboudou perd la vie sur le chemin des Anglais

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé ce dimanche

21e attaque de requin depuis 2011 - Pointe au Sel : Adrien Dubosc, bodyboardeur, neuvième victime des requins à La Réunion

Ce samedi 29 avril 2017, Adrien Dubosc a été mortellement attaqué par un requin du côté de la Pointe au Sel, à Saint-Leu. Vers 11h45, les services du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont dépêchés sur place. Malgré l'intervention rapide des secours, le jeune homme, âgé de 30 ans n'a pas survécu à ses blessures. Il s'agit de la 21ème attaque de squale en six ans, la neuvième mortelle. (Photos : page Facebook d'Adrien Dubosc)

Retour sur les visites à La Réunion des candidats au second tour de la présidentielle

Emmanuel Macron à La Réunion - Entre marchés forains et champ de cannes

En mars 2017, Emmanuel Macron arrive à La Réunion pour une visite express de 24 heures. Après un accueil rythmé à l'aéroport, il a visité deux marchés forains ainsi qu'une exploitation agricole. Des prises de paroles sans surprise, mais une démarche inhabituelle et rafraîchissante : lors de son meeting, le candidat a invité les personnes du public souhaitant l'interroger à venir sur scène.

Marine Le Pen à La Réunion - Militants assumés et partage dans un temple tamoul

En novembre 2016, la présidente du Front National débarque à La Réunion. De son arrivée à son départ, en passant par des rencontres et échanges avec des chefs d'entreprise, aucune perturbation notable n'est survenue. On est loin des précédents venues du Front National dans l'Outre-Mer. Marine Le Pen avait également eu l'occasion de partager un repas dans un temple tamoul et de s'entretenir avec André Thien ah Koon et Ibrahim Patel.

L'Ouest et le Sud étaient en vigilance - [PHOTOS - VIDEOS] La houle, dans tous ses états

La houle a fait son spectacle ce samedi 29 avril 2017. Les littoraux Ouest et Sud était placés en vigilance jusqu'à 22h00. En plus des badauds qui ont profité du spectacle pour faire quelques images, il y avait notre photographe, parti à la conquête des rouleaux du côté de l'Etang-Salé et sur la côte Ouest pour immortaliser la fougue de la nature. Images.

Le 7 mai, journée mondiale de l'asthme - Respirons !

Le dimanche 7 mai 2017, la Journée mondiale de l'asthme sera marquée par plusieurs manifestations dans la commune de l'Entre-Deux. C'est en musique et par le sport que l'association Asthme et allergies océan Indien souhaite améliorer la prise en charge des asthmatiques de l'île. Localement, la maladie respiratoire touche plus d'un enfant sur cinq.

Ça s'est passé un 30 avril - 2010 - Le lycéen Aafifoudine Aboudou perd la vie sur le chemin des Anglais

30 avril 2010, le lycéen Aafifoudine Aboudou, scolarisé au lycée Lepervenche au Port trouve la mort lors d'une course de montagne comptant pour le bac. Le jeune homme se serait éloigné du sentier des Anglais, entre la Possession et la Grande Chaloupe. Son corps sera retrouvé au pied de la falaise de la route du littoral quelques jours plus tard.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps mitigé ce dimanche

Ce dimanche 30 avril, le temps devrait être marqué par quelques nuages et gouttes de pluie, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le vent est lui aussi au rendez-vous, rendant les conditions en mer compliquées. Côté mercure, le thermomètre s'arrête à 29 degrés. Ci-après, le bulletin complet.