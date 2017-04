"Tous les sports pour tous les publics", telle est la vocation du Comité Sports Pour Tous Réunion - une vocation qui passe notamment par la mise en place de formations qualifiantes pour devenir animateur de loisir sportif ou éducateur sportif. Les inscriptions sont toujours en cours. (Photo d'illustration)

"Tous les sports pour tous les publics", telle est la vocation du Comité Sports Pour Tous Réunion - une vocation qui passe notamment par la mise en place de formations qualifiantes pour devenir animateur de loisir sportif ou éducateur sportif. Les inscriptions sont toujours en cours. (Photo d'illustration)

Le Comité Sports Pour Tous Réunion, basé aux Avirons, propose depuis plus de 3 ans, des formations centrées sur l’animation sportive. Il s’agit plus précisément du CQP ALS, comprenez "Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur de Loisir Sportif" dont les prochaines sessions commenceront mi-juillet. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur ces formations qui ne nécessitent pas de prérequis particulier, si ce n’est d’être majeur et d’avoir un goût prononcé pour le sport et l’animation.

Ce diplôme qualifiant et reconnu par l’Etat s’inscrit par ailleurs dans un secteur d’activité porteur et peut également être une passerelle vers le BPJEPS APT qui constitue la nouveauté de notre panel de formations 2017. Comme le CQP ALS, le BPJEPS APT (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et du Sport – Activités physiques pour Tous) atteste de compétences à animer à destination de tous les publics. Le titulaire acquiert en plus des compétences à participer au développement de la structure où il travaille. Son champ d’actions est globalement plus large. Quelques places sont encore disponibles.

Les formations peuvent enfin être financées par le Pôle Emploi, la Région ou l’OPCA de l’employeur selon le statut du stagiaire.