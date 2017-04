Le dimanche 7 mai 2017, la Journée mondiale de l'asthme sera marquée par plusieurs manifestations dans la commune de l'Entre-Deux. C'est en musique et par le sport que l'association Asthme et allergies océan Indien souhaite améliorer la prise en charge des asthmatiques de l'île. Localement, la maladie respiratoire touche plus d'un enfant sur cinq.

La maladie respiratoire de l'asthme touche une large population. "A La Réunion, plus d’un enfant sur cinq chez les 5-6 ans est asthmatique. 19 % des adolescents réunionnais le sont aussi, contre 12 % en métropole. Les hospitalisations pour asthme graves sont également deux à trois fois plus nombreuses qu’en métropole, en particulier chez les enfants" selon les données de Asthme et allergies océan Indien.

Parfois les asthmatiques n'ont pas conscience de leur gêne et ne se soignent pas en conséquence. C'est pour cela que l'association tient à informer le plus de personnes possible sur cette maladie pour ne pas laisser isolés celles et ceux présentant les symptômes de l'asthme. Le docteur Pascal Lemee-Maury, également présidente de la structure l'affirme : "on peut avoir de l'asthme et vivre tout à fait normalement".

Comme l'explique le médecin, les idées reçues visant à dire qu'un asthmatique ne peut pas pratiquer de sport par exemple, sont fausses. Seules la plongée en bouteille et les hautes altitudes sont contre-indiquées.

Au programme

Du côté de l'Entre-Deux, 9h00 à 16h00, le public est invité à venir s'informer sur cette maladie et propose, en marge des différents stands de prévention des séances de dépistage (mesures du souffle, maîtrise des techniques inhalées, stop tabac, spirométrie, stand allergies...), mais aussi des concerts, de la zumba ou de l'escrime.

Cette journée d’information sur l’asthme dont l’entrée est gratuite se fera également avec la participation de nombreuses associations sportives et musicales ; en particulier la conteuse Anny Grondin qui a cette occasion mettra en scène un conte spécialement dédié aux enfants asthmatiques "Tek Tek la perd ler" accompagnée à la guitare par Gilbert Pounia.



9h30 : Yoga, avec l'ARY Association Réunionnaise de Yoga



10h00 : Démonstration d'escrime, avec le club de Saint Pierre l'Espadon



10h30 : Zumba, avec Jimmy et Nathlie de Total Fashion Fitness



En parallèle au niveau du kiosque : activités physiques adaptées avec Rodrigue



11h30 : Conte "Tek Tek la perd ler" avec Anny Grondin

Pause podium



14h00: Country avec l'association culturelle artistique et sportive du 14eme km du tampon



15h00 : Démonstration et initiation au karaté avec le club Karaté-Do’Tantik



16h00 : Clôture de la journée

jm/www.ipreunion.com