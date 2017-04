Ce dimanche 30 avril, le temps devrait être marqué par quelques nuages et gouttes de pluie, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le vent est lui aussi au rendez-vous, rendant les conditions en mer compliquées. Côté mercure, le thermomètre s'arrête à 29 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Ce dimanche 30 avril, le temps devrait être marqué par quelques nuages et gouttes de pluie, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Le vent est lui aussi au rendez-vous, rendant les conditions en mer compliquées. Côté mercure, le thermomètre s'arrête à 29 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Le vent continue de souffler de façon soutenu et les conditions en mer, même si elles s'améliorent, demeurent délicates. La plus grande prudence est donc toujours recommandée notamment sur le littoral Sud-Ouest et Sud de l'île.



Au lever du jour, des pluies sont une nouvelle fois présentes sur le Sud du département et ont bien du mal à se disperser. Partout ailleurs, le temps semble plus clément et plus lumineux.



Avant la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie et des averses se développent dans les hauts au cours de l'après-midi. Ces averses bien que peu marquées, peuvent déborder vers les côtes Nord-Ouest de l'île. Les régions exposées et balayées par le vent de Sud-Est rafaleux conservent quant à elles de belles éclaircies pérennes. C'est le cas des plages de l'Ouest et du littoral Est en particulier. Malheureusement de nouvelles entrées maritimes refont leur apparition par le Sud Sauvage en fin d'après-midi.





Les températures maximales sont de l'ordre de 17°C au Volcan, 23 à 24°C dans les cirques, et 26 à 29°C sur le littoral.



Le vent de Sud-Est est assez fort avec des rafales à 70km/h sur les régions de Saint-Denis, de la Pointe des Aigrettes, de Saint-Pierre mais aussi de Sainte-Rose.



La mer demeure forte sur l'Ouest et le Sud au déferlement de la houle. Cette houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit au fil des heures mais avoisine toujours les 2 à 2,5m en journée de Saint-Leu à la Pointe de la Table.