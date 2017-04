La houle a fait son spectacle ce samedi 29 avril 2017. Les littoraux Ouest et Sud était placés en vigilance jusqu'à 22h00. En plus des badauds qui ont profité du spectacle pour faire quelques images, il y avait notre photographe, parti à la conquête des rouleaux du côté de l'Etang-Salé et sur la côte Ouest pour immortaliser la fougue de la nature. Images.

Dans l'Ouest, la houle n'a pas fait semblant. Il ne valait mieux pas trop s'approcher.

Même chose dans le Sud, où les vagues se fracassent sans concession.

Houle dans le sud de l'île pic.twitter.com/gf7ERgZu5i — pardonraymond (@richard80295342) 29 avril 2017

Si la vigilance forte houle est maintenant levée, le spectacle reste entier. Pour rappel, les vagues ont pu atteindre huit mètres avant de s'éclater sur les reliefs.